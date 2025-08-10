ua en ru
На пляжах в Одеській області пролунали два вибухи: троє загиблих

Затока, Неділя 10 серпня 2025 14:00
На пляжах в Одеській області пролунали два вибухи: троє загиблих Фото: троє людей підірвалися на мінах в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На пляжах в Одеській області 10 серпня сталися два вибухи. Внаслідок чого загинули троє відпочивальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Попередньо встановлено, що під час купання в морі в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.

Трагедія сталася в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району. Там працюють правоохоронці, вибухотехніки та співробітники ДСНС.

Голова Одеської ОВА уточнив, що один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка - у Затоці.

За його словами, усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

Нагадаємо, після 12:00 у мережі повідомили про вибухи на пляжі в курортній Затоці Одеської області.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у морі приблизно за 50 метрів від берега вибухнула міна. Внаслідок детонації нібито загинув чоловік.

Як відомо, що у Затоці Одеської області у червні двоє людей підірвалися на міні та загинули на місці.

