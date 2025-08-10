На пляжах в Одеській області пролунали два вибухи: троє загиблих
На пляжах в Одеській області 10 серпня сталися два вибухи. Внаслідок чого загинули троє відпочивальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Попередньо встановлено, що під час купання в морі в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.
Трагедія сталася в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району. Там працюють правоохоронці, вибухотехніки та співробітники ДСНС.
Голова Одеської ОВА уточнив, що один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка - у Затоці.
За його словами, усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.
Нагадаємо, після 12:00 у мережі повідомили про вибухи на пляжі в курортній Затоці Одеської області.
Місцеві ЗМІ повідомили, що у морі приблизно за 50 метрів від берега вибухнула міна. Внаслідок детонації нібито загинув чоловік.
Як відомо, що у Затоці Одеської області у червні двоє людей підірвалися на міні та загинули на місці.