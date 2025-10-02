RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Шторм в Одесской области выбросил на побережье почти десяток морских мин

Фото: шторм в Одесской области выбросил на побережье почти десяток морских мин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военно-морские силы ВСУ уничтожили 8 вражеских морских мин возле Одесской области, которые выбросило непогодой на побережье Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВМС ВСУ.

"С начала шторма у побережья Одесской области военные моряки обнаружили 8 дрейфующих противокорабельных мин, которые сорвало с установленных врагом мест", - отметили в ВМС ВСУ.

Сообщается, что мины были своевременно уничтожены, что позволило устранить опасность для гражданского населения и судоходства.

ВМС ВС Украины напоминают правила обращения с неизвестными предметами:

  • не приближайтесь к неизвестным предметам в воде или на берегу.
  • не игнорируйте запрещающие знаки или предупреждения.
  • В случае обнаружения подозрительных объектов - немедленно сообщайте соответствующие службы.

 

Инциденты с морскими минами

Напомним, в конце августа в Черном море вблизи побережья Одессы на неустановленном взрывном устройстве подорвалось гражданское судно. Никто из членов экипажа не травмировался.

В частности, это был грузовой NS PRIDE под флагом Белиза. Одесские СМИ также сообщали, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне "Шахеда", которая не разорвалась.

Кроме того, 10 августа на пляжах в Одесской области произошли два взрыва, в результате чего погибли трое отдыхающих. Установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли женщина и двое мужчин.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской громады Белгород-Днестровского района. В Одесской ОГА сообщили, что все погибшие подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаШтормовое предупреждение