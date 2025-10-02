Шторм в Одесской области выбросил на побережье почти десяток морских мин

Военно-морские силы ВСУ уничтожили 8 вражеских морских мин возле Одесской области, которые выбросило непогодой на побережье Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ВМС ВСУ.
"С начала шторма у побережья Одесской области военные моряки обнаружили 8 дрейфующих противокорабельных мин, которые сорвало с установленных врагом мест", - отметили в ВМС ВСУ.
Сообщается, что мины были своевременно уничтожены, что позволило устранить опасность для гражданского населения и судоходства.
ВМС ВС Украины напоминают правила обращения с неизвестными предметами:
Напомним, в конце августа в Черном море вблизи побережья Одессы на неустановленном взрывном устройстве подорвалось гражданское судно. Никто из членов экипажа не травмировался.
В частности, это был грузовой NS PRIDE под флагом Белиза. Одесские СМИ также сообщали, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне "Шахеда", которая не разорвалась.
Кроме того, 10 августа на пляжах в Одесской области произошли два взрыва, в результате чего погибли трое отдыхающих. Установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли женщина и двое мужчин.
Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской громады Белгород-Днестровского района. В Одесской ОГА сообщили, что все погибшие подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.