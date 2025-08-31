ua en ru
Поблизу Одеси у морі підірвалося цивільне судно: що відомо

Одеса, Неділя 31 серпня 2025 12:27
UA EN RU
Поблизу Одеси у морі підірвалося цивільне судно: що відомо
Автор: Наталія Юрченко

Цивільне судно підірвалося у Чорному морі у неділю, 31 серпня. Це сталося поблизу узбережжя Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ВМС Дмитра Плетенчука в коментарі "Суспільному".

За його словами, судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої.

Ніхто з членів екіпажу не травмувався. Наразі триває огляд судна, ймовірно, воно зможе продовжити рух власним ходом.

"Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце", - сказав Плетенчук.

У мережі зазначають, що йдеться про вантажний NS PRIDE під прапором Белізу. Одеські ЗМІ також пишуть, що під судном здетонувала частина збитого напередодні "Шахеда", яка не розірвалася.

Нагадаємо, наприкінці липня на українському судні в гирлі Дунаю стався вибух. На борту перебувало 11 членів екіпажу, які проводили планові роботи. Внаслідок вибуху загинули троє працівників Адміністрації морських портів України.

Також варто зазначити, що це не перший випадок детонації небезпечних предметів у Чорному морі.

Так, у серпні на пляжах в Одеській області сталися два вибухи, зокрема у курортній Затоці. Внаслідок вибухів на узбережжі загинули троє відпочивальників.

