Поблизу Одеси у морі підірвалося цивільне судно: що відомо

Цивільне судно підірвалося у Чорному морі у неділю, 31 серпня. Це сталося поблизу узбережжя Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ВМС Дмитра Плетенчука в коментарі "Суспільному".

За його словами, судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої.

Ніхто з членів екіпажу не травмувався. Наразі триває огляд судна, ймовірно, воно зможе продовжити рух власним ходом.

"Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце", - сказав Плетенчук.

У мережі зазначають, що йдеться про вантажний NS PRIDE під прапором Белізу. Одеські ЗМІ також пишуть, що під судном здетонувала частина збитого напередодні "Шахеда", яка не розірвалася.