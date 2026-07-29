Штілерман заінтригував фото з ракетою: що відомо про балістичні розробки Fire Point

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Fire Point розробляє дві балістичні ракети FP-7 та FP-9. Ракети матимуть дальність відповідно до 200 та до 850 кілометрів.

Ракети матимуть дальність відповідно до 200 та до 850 кілометрів. FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS. Ракета має дальність до 200 км і призначена для високоточних ударів.

Ракета має дальність до 200 км і призначена для високоточних ударів. Бойове застосування може відбутись вже цього року.Балістичні ракети Fire Point проходять фінальні випробування.

Fire Point готує дві балістичні ракети

Раніше повідомлялось, що українська оборонна компанія готує до постановки на озброєння дві балістичні ракети - FP-7 та FP-9. Зазначається, що нові розробки є значно дешевшими за західні аналоги, а їхня дальність дозволяє вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ.

За словами розробників, ракета FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS. Вона має дальність до 200 км і призначена для високоточних ударів на короткі дистанції.

"Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше", - наголосив Штілерман.

Більш потужна модифікація - FP-9 - здатна вражати цілі на відстані 800-850 км та несе бойову частину вагою 800 кг. У компанії також зазначали, що на відміну від безпілотників чи крилатих ракет, балістичні снаряди мають значно вищий шанс пробити контури ППО навколо російської столиці.

Коли FP-7 та FP-9 стануть серійними

Кілька місяців тому представники компанії повідомляли, що наразі ракети проходять фінальні випробування. Кодифікацію та офіційне прийняття на озброєння вони можуть пройти вже цього року.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман раніше заявляв, що тести можуть розпочатися цього літа або на початку осені.

При цьому у Fire Point швидкість розробки балістичних ракет пояснюють відсутністю бюрократії та спрощенням процедур для оборонного сектору України. Для порівняння, аналогічні програми у Франції та Росії тривали понад 15 років.

Очікується, що ракети запускатимуть із мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, як уточнюють розробники, може зайняти близько 15 хвилин.

Інші розробки Fire Point

Fire Point також виготовляє крилату ракету FP-5 "Фламінго". Вона вже застосовується та стала першою серійною ракетою компанії. FP-7 стане наступним кроком у лінійці озброєнь виробника.