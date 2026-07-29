Штиллерман заинтриговал фото с ракетой: что известно о баллистических разработках Fire Point

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман заинтриговал фотографией ночного запуска украинской ракеты.
РБК-Украина рассказывает, что известно о баллистических разработках Fire Point и когда новые ракеты могут стать серийными.
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Ранее сообщалось, что украинская оборонная компания готовит к постановке на вооружение две баллистические ракеты – FP-7 и FP-9. Отмечается, что новые разработки значительно дешевле западных аналогов, а их дальность позволяет поражать стратегические объекты в глубоком тылу РФ.
По словам разработчиков, ракета FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS. Он имеет дальность до 200 км и предназначен для высокоточных ударов на короткие дистанции.
"Это будет аналог ATACMS, возможно, даже с большей боевой частью. Но будет стоить, по меньшей мере, вдвое дешевле", - подчеркнул Штиллерман.
Более мощная модификация – FP-9 – способна поражать цели на расстоянии 800-850 км и несет боевую часть весом 800 кг. В компании также отмечали, что в отличие от беспилотников или крылатых ракет баллистические снаряды имеют гораздо более высокий шанс пробить контуры ПВО вокруг российской столицы.
Несколько месяцев назад представители компании сообщали, что в настоящее время ракеты проходят финальные испытания. Кодификацию и официальное принятие на вооружение могут пройти уже в этом году.
Главный конструктор компании Денис Штиллерман ранее заявлял, что тесты могут начаться этим летом или в начале осени.
При этом в Fire Point скорость разработки баллистических ракет объясняют отсутствием бюрократии и упрощением процедур оборонного сектора Украины. Для сравнения, аналогичные программы во Франции и России продолжались более 15 лет.
Ожидается, что ракеты будут запускаться с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, как уточняют разработчики, может занять около 15 минут.
Fire Point также производит крылатую ракету FP-5 "Фламинго". Она уже применяется и стала первой серийной ракетой компании. FP-7 станет следующим шагом в линейке вооружений изготовителя.
Напомним, ранее Денис Штиллерман сообщал, что компания Fire Point ускоряет разработку системы противоракетной обороны . По его словам, первые ракеты-перехватчики планируют изготовить уже к концу этого года.
В то же время, недавно Fire Point успешно провела первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.X , которая станет базовой платформой для проекта Freya. Во время полета она способна развивать скорость от 1500 до 2000 м/с.