Fire Point прискорює роботу над системою ППО, антибалістика буде цього року

Fire Point прискорює роботу над системою протиракетної оборони і розраховує мати перші ракети-перехоплювачі до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штільєрман заявив Reuters, що компанія підписує угоду з європейською фірмою на постачання інфрачервоної головки самонаведення для ракети-перехоплювача.

Паралельно тривають переговори з іншою компанією щодо радіочастотної головки самонаведення. Назви фірм він не розкрив.

Fire Point підписала меморандум з мюнхенською Hensoldt – компанія надаватиме радар TRML-4D для системи протиракетної оборони Freya.

"Один день замість року"

За словами Штільєрмана, воєнні умови в Україні, де уряд скасував обтяжливі правила, дозволяють тестувати набагато швидше.

"Скільки місяців вам доведеться витратити в Європі? Можливо, від шести місяців до року. Нам потрібен один день", – сказав він.

Штільєрман сказав, що сильніша політична підтримка європейських країн пришвидшила терміни реалізації проєкту під кодовою назвою «Фрейя».

"Якщо, наприклад, кожен європейський уряд почне швидко діяти, ми зможемо розпочати роботу з перехоплювачами до кінця цього року", -зазначив він.

Нові ракети

Компанія планує цього літа розпочати льотні випробування балістичної ракети FP-9 з 800-кілограмовою боєголовкою і дальністю до 850 км. Бойові випробування очікуються до осені.

Оцінка компанії

Переговори з близькосхідним інвестором щодо придбання 30% акцій за 760 млн доларів більше не активні – оцінка компанії перевищила пропозицію.

За словами Штільєрмана, нещодавня пропозиція від "відомого інвестиційного банку" оцінила Fire Point у 5,8 млрд доларів.