Fire Point прискорює роботу над системою ППО, антибалістика буде цього року
Fire Point прискорює роботу над системою протиракетної оборони і розраховує мати перші ракети-перехоплювачі до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штільєрман заявив Reuters, що компанія підписує угоду з європейською фірмою на постачання інфрачервоної головки самонаведення для ракети-перехоплювача.
Паралельно тривають переговори з іншою компанією щодо радіочастотної головки самонаведення. Назви фірм він не розкрив.
Fire Point підписала меморандум з мюнхенською Hensoldt – компанія надаватиме радар TRML-4D для системи протиракетної оборони Freya.
"Один день замість року"
За словами Штільєрмана, воєнні умови в Україні, де уряд скасував обтяжливі правила, дозволяють тестувати набагато швидше.
"Скільки місяців вам доведеться витратити в Європі? Можливо, від шести місяців до року. Нам потрібен один день", – сказав він.
Штільєрман сказав, що сильніша політична підтримка європейських країн пришвидшила терміни реалізації проєкту під кодовою назвою «Фрейя».
"Якщо, наприклад, кожен європейський уряд почне швидко діяти, ми зможемо розпочати роботу з перехоплювачами до кінця цього року", -зазначив він.
Нові ракети
Компанія планує цього літа розпочати льотні випробування балістичної ракети FP-9 з 800-кілограмовою боєголовкою і дальністю до 850 км. Бойові випробування очікуються до осені.
Оцінка компанії
Переговори з близькосхідним інвестором щодо придбання 30% акцій за 760 млн доларів більше не активні – оцінка компанії перевищила пропозицію.
За словами Штільєрмана, нещодавня пропозиція від "відомого інвестиційного банку" оцінила Fire Point у 5,8 млрд доларів.
Нагадаємо, минулого тижня Fire Point провела перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка стане основою проєкту Freya. Ракета здатна розвивати швидкість 1500-2000 м/с.
На Рамштайні Зеленський і Федоров підписали з Німеччиною угоду про спільну розробку антибалістичної програми, в якій братиме участь Fire Point.
Також компанія веде переговори з Міноборони Німеччини про виробництво крилатих ракет "Фламінго".