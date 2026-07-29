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Штілерман заінтригував фото з ракетою: що відомо про балістичні розробки Fire Point

12:00 29.07.2026 Ср
3 хв
Fire Point розробляє одразу дві балістичні ракети
aimg Костянтин Широкун
Штілерман заінтригував фото з ракетою: що відомо про балістичні розробки Fire Point Фото: Fire Point розробляє одразу дві балістичні ракети (x.com/DenShtilierman)
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Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заінтригував фотографією нічного запуску української ракети.

РБК-Україна розповідає, що відомо про балістичні розробки Fire Point, та коли нові ракети можуть стати серійними.

Головне:

  • Fire Point розробляє дві балістичні ракети FP-7 та FP-9. Ракети матимуть дальність відповідно до 200 та до 850 кілометрів.
  • FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS. Ракета має дальність до 200 км і призначена для високоточних ударів.
  • Бойове застосування може відбутись вже цього року.Балістичні ракети Fire Point проходять фінальні випробування.

Fire Point готує дві балістичні ракети

Раніше повідомлялось, що українська оборонна компанія готує до постановки на озброєння дві балістичні ракети - FP-7 та FP-9. Зазначається, що нові розробки є значно дешевшими за західні аналоги, а їхня дальність дозволяє вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ.

За словами розробників, ракета FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS. Вона має дальність до 200 км і призначена для високоточних ударів на короткі дистанції.

"Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше", - наголосив Штілерман.

Штілерман заінтригував фото з ракетою: що відомо про балістичні розробки Fire Point

Більш потужна модифікація - FP-9 - здатна вражати цілі на відстані 800-850 км та несе бойову частину вагою 800 кг. У компанії також зазначали, що на відміну від безпілотників чи крилатих ракет, балістичні снаряди мають значно вищий шанс пробити контури ППО навколо російської столиці.

Коли FP-7 та FP-9 стануть серійними

Кілька місяців тому представники компанії повідомляли, що наразі ракети проходять фінальні випробування. Кодифікацію та офіційне прийняття на озброєння вони можуть пройти вже цього року.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман раніше заявляв, що тести можуть розпочатися цього літа або на початку осені.

При цьому у Fire Point швидкість розробки балістичних ракет пояснюють відсутністю бюрократії та спрощенням процедур для оборонного сектору України. Для порівняння, аналогічні програми у Франції та Росії тривали понад 15 років.

Штілерман заінтригував фото з ракетою: що відомо про балістичні розробки Fire Point

Очікується, що ракети запускатимуть із мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, як уточнюють розробники, може зайняти близько 15 хвилин.

Інші розробки Fire Point

Fire Point також виготовляє крилату ракету FP-5 "Фламінго". Вона вже застосовується та стала першою серійною ракетою компанії. FP-7 стане наступним кроком у лінійці озброєнь виробника.

Нагадаємо, раніше Денис Штілерман повідомляв, що компанія Fire Point пришвидшує розробку системи протиракетної оборони. За його словами, перші ракети-перехоплювачі планують виготовити вже до кінця цього року.

Водночас нещодавно Fire Point успішно провела перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка стане базовою платформою для проєкту Freya. Під час польоту вона здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 м/с.

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