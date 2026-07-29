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Штиллерман заинтриговал фото с ракетой: что известно о баллистических разработках Fire Point

12:00 29.07.2026 Ср
3 мин
Fire Point разрабатывает сразу две баллистические ракеты
aimg Константин Широкун
Штиллерман заинтриговал фото с ракетой: что известно о баллистических разработках Fire Point Фото: Fire Point разрабатывает сразу две баллистические ракеты (x.com/DenShtilierman)
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Главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман заинтриговал фотографией ночного запуска украинской ракеты.

РБК-Украина рассказывает, что известно о баллистических разработках Fire Point и когда новые ракеты могут стать серийными.

Главное:

  • Fire Point разрабатывает две баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Ракеты будут иметь дальность в соответствии с 200 и 850 километрами.
  • FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS. Ракета имеет дальность до 200 км и предназначена для высокоточных ударов.
  • Боевое применение может состояться уже в этом году. Баллистические ракеты Fire Point проходят финальные испытания.

Fire Point готовит две баллистические ракеты

Ранее сообщалось, что украинская оборонная компания готовит к постановке на вооружение две баллистические ракеты – FP-7 и FP-9. Отмечается, что новые разработки значительно дешевле западных аналогов, а их дальность позволяет поражать стратегические объекты в глубоком тылу РФ.

По словам разработчиков, ракета FP-7 является бюджетным аналогом американской системы ATACMS. Он имеет дальность до 200 км и предназначен для высокоточных ударов на короткие дистанции.

"Это будет аналог ATACMS, возможно, даже с большей боевой частью. Но будет стоить, по меньшей мере, вдвое дешевле", - подчеркнул Штиллерман.

Штиллерман заинтриговал фото с ракетой: что известно о баллистических разработках Fire Point

Более мощная модификация – FP-9 – способна поражать цели на расстоянии 800-850 км и несет боевую часть весом 800 кг. В компании также отмечали, что в отличие от беспилотников или крылатых ракет баллистические снаряды имеют гораздо более высокий шанс пробить контуры ПВО вокруг российской столицы.

Когда FP-7 и FP-9 станут серийными

Несколько месяцев назад представители компании сообщали, что в настоящее время ракеты проходят финальные испытания. Кодификацию и официальное принятие на вооружение могут пройти уже в этом году.

Главный конструктор компании Денис Штиллерман ранее заявлял, что тесты могут начаться этим летом или в начале осени.

При этом в Fire Point скорость разработки баллистических ракет объясняют отсутствием бюрократии и упрощением процедур оборонного сектора Украины. Для сравнения, аналогичные программы во Франции и России продолжались более 15 лет.

Штиллерман заинтриговал фото с ракетой: что известно о баллистических разработках Fire Point

Ожидается, что ракеты будут запускаться с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, как уточняют разработчики, может занять около 15 минут.

Другие разработки Fire Point

Fire Point также производит крылатую ракету FP-5 "Фламинго". Она уже применяется и стала первой серийной ракетой компании. FP-7 станет следующим шагом в линейке вооружений изготовителя.

Напомним, ранее Денис Штиллерман сообщал, что компания Fire Point ускоряет разработку системы противоракетной обороны . По его словам, первые ракеты-перехватчики планируют изготовить уже к концу этого года.

В то же время, недавно Fire Point успешно провела первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.X , которая станет базовой платформой для проекта Freya. Во время полета она способна развивать скорость от 1500 до 2000 м/с.

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