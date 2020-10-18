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Штайнмайер сделал два теста на коронавирус после контакта с больным

Автор: РБК-Украина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сделал два теста на коронавирус после того, как у его охранника подтвердили COVID-19. Сегодня стали известны результаты тестирования президента.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В субботу Штайнмайер сделал экспресс-тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Также он сделал еще один тест, но на этот раз методом ПЦР.

Второй тест, как рассказал пресс-секретарь канцелярии президента Германии, оказался также отрицательным. Коронавирус у Штайнмайера не нашли.

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Напомним, после обнаружения коронавируса у охранника, Штайнмайер был вынужден уйти на карантин. Он сразу же сделал тест на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что вчера подтвердили коронавирус у министра иностранных дел Бельгии Софи Вилмс.

Позже стало известно о подтверждении COVID-19 у главы австрийского МИД Александра Шалленберга. Накануне он контактировал с главой МИД Бельгии.

Кроме того, сегодня самоизоляция закончилась у премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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Новости Украины ГерманияШтайнмайерПрезидентКоронавирус