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Штайнмаєр зробив два тести на коронавірус після контакту з хворим

Автор: РБК-Україна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив два тести на коронавірус після того, як у його охоронця підтвердили COVID-19. Сьогодні стали відомими результати тестування президента.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

У суботу Штайнмаєр зробив експрес-тест на коронавірус, який виявився негативним. Також він зробив ще один тест, але цього разу вже методом ПЛР.

Другий тест, як розповів прес-секретар канцелярії президента Німеччини, виявився також негативним. Коронавірус у Штайнмаєра не знайшли.

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Нагадаємо, після виявлення коронавірусу в охоронця, Штайнмаєр був вимушений піти на карантин. Він відразу ж зробив тест на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що вчора коронавірус підтвердили у міністра закордонних справ Бельгії Софі Вілмс.

Пізніше стало відомо про підтвердження COVID-19 у глави австрійського МЗС Александра Шалленберга. Напередодні він контактував з очільницею МЗС Бельгії.

Крім того, сьогодні самоізоляція закінчилася у прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

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Новини України ГерманияШтайнмаєрПрезидентКоронавірус