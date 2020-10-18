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Премьер-министр Польши вышел из карантина

Воскресенье 18 октября 2020 16:21
Премьер-министр Польши вышел из карантина
Фото: Матеуш Моравецкий (facebook.com MorawieckiPL)
Автор: Андрей Козловский

Спикер правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий выходит из карантина, на котором находился из-за контакта с больным коронавирусом. Глава правительства уже сегодня примет участие в очных рабочих встречах.

Об этом сообщает RMF24.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий закончил карантин. До сих пор он дистанционно принимал участие во встречах правительственной группы по управлению кризисными ситуациями, Совета министров и других", - написал Мюллер.

Напомним, Моравецкий находился на самоизоляции с 13 октября, узнав, что контактировал с больным коронавирусом. Его тест, сделанный во вторник, оказался отрицательным, но из соображений осторожности премьер самоизолировался.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Польши Мариуш Блащак ушел на карантин после контакта с генералом, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию.

Кроме того, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил, что идет на самоизоляцию.

Вместе с тем, генерал Марк Милли и несколько высших чинов Пентагона ушли на карантин.

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