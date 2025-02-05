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Штати ведуть "дуже конструктивні" переговори з Україною та РФ щодо війни, - Трамп

Середа 05 лютого 2025 08:33
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Штати ведуть "дуже конструктивні" переговори з Україною та РФ щодо війни, - Трамп Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47-го голову Білого дому Дональда Трампа під час спільної пресконференції з керівником ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньяху.

"У нас йдуть дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми ведемо переговори з російським та українським керівництвом", - заявив Трамп.

Зокрема голова Білого дому висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Можливі переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що Україна потребує гарантії безпеки перед тим, як повернутися за стіл переговорів, а Штати, своєю чергою, здатні примусити диктатора Володимира Путіна до миру.

Трамп після інавгурації вже погрожував Росії додатковими митами, а також санкціями, якщо Кремль найближчим часом не погодиться укласти угоду щодо припинення вогню.

Як відзначав російський опозиційний політолог Аббас Галлямов, Штати мають достатньо важелів тиску проти Росії, аби примусити ворога до діалогу.

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