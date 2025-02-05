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Штаты ведут "очень конструктивные" переговоры с Украиной и РФ по войне, - Трамп

Среда 05 февраля 2025 08:33
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Штаты ведут "очень конструктивные" переговоры с Украиной и РФ по войне, - Трамп Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) ведут конструктивные переговоры относительно полномасштабной войны с Украиной и Российской Федерацией (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47-го главу Белого дома Дональда Трампа во время совместной пресс-конференции с руководителем израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

"У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с российским и украинским руководством", - заявил Трамп.

В частности глава Белого дома выразил надежду на скорейшее достижение договоренностей.

Возможные переговоры Украины и России возможны

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина нуждается в гарантиях безопасности перед тем, как вернуться за стол переговоров, а Штаты, в свою очередь, способны принудить диктатора Владимира Путина к миру.

Трамп после инаугурации уже угрожал России дополнительными пошлинами, а также санкциями, если Кремль в ближайшее время не согласится заключить соглашение о прекращении огня.

Как отмечал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов, Штаты имеют достаточно рычагов давления против России, чтобы принудить врага к диалогу.

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