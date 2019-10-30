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У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянці розведення сил у Золотому

Новини » Політика     30.10.2019 - 20:48
У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянці розведення сил у Золотому
Фото: представники ОБСЄ на ділянці розведення (facebook.com/pressjfo.news)

Роботи з розведення сил і засобів тривають

У середу, 30 жовтня, на ділянці розведення №2 в районі Золотого-4 тривають роботи з розведення сил і засобів. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели фіксацію відведення сил і засобів на зазначеній ділянці.

Також у штабі ООС нагадали, що Золоте-4 не входить в область розведення №2. Населений пункт був і залишається під контролем українських військ, а населення - під захистом української армії.

У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянці розведення сил у Золотому

Нагадаємо, 29 жовтня у Золотому почався процес розведення військ. Це стало можливим після того, як протягом 7 діб був дотриманий режим припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині оголошено режим "жовтий". У штабі роз'яснили обмеження.

Також РБК-Україна писало, що Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, виступаючи на брифінгу в Одесі, заявив, що Альянс вітає зусилля, спрямовані на мирне рішення конфлікту та на розведення сил в Золотому.

Крім цього, повідомлялося, що на Донбасі 30 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі активізувалися снайпери Столтенберг вітає розведення сил в Золотому
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