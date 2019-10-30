На Донбассе активизировались снайперы

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 30 октября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также было зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела, а именно вблизи Красногоровки и дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций: у Зайцево, трижды вблизи Крымского, неподалеку Луганского, у Пивденного.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском.