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Столтенберг поприветствовал разведение сил в Золотом

Новости » Политика    30.10.2019 - 15:10
Столтенберг поприветствовал разведение сил в Золотом
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО хочет дипломатического решения конфликта на востоке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альян приветствует усилия, направленные на мирное решение конфликта и на разведение сил в Золотом. Об этом он заявил на брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Как отметил Столтенберг, НАТО стремится дипломатического решения конфликта на востоке Украины.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на мирное разрешение конфликта, на разведение сил и стремимся дипломатического решения этого конфликта на востоке Украины", - заявил он.

По его словам, необходимо, чтобы "прогресс, который был достигнут в Станице Луганской наследовался в дальнейшем".

"Но еще очень много надо сделать, поскольку режим прекращения огня нарушается", - отметил он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Россия должна выполнять минские договоренности.

"Россия имеет четкую ответственность выполнять минские договоренности и должна вывести всех своих офицеров с территории страны и прекратить дестабилизацию Украины", - заявил он.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе объявлен режим "желтый". В штабе разъяснили ограничения.

Как сообщал глава МИД Украины Вадим Пристайко, 29 октбяря в Золотом начался процес разведения войск.

Добавим, что в тот день в штабе ООС утром сообщили, что возле Золотого боевики совершили обстрел, но позже в штабе заявили о начале разведения войск.

Отметим, что в договоренностях в Минске говорилось, что разведение сил возможно только после соблюдения 7 дней тишины на этих участках.

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Новости Украины Йенс СтолтенбергЗолотоеРазведение сил
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