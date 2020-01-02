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В штабе ООС рассказали о потерях боевиков в 2019 году

Новости » Политика     02.01.2020 - 11:59
В штабе ООС рассказали о потерях боевиков в 2019 году
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Боевики потеряли более 600 человек

В штабе операции Объединенных сил рассказали, какие потери понесли подконтрольные России боевики на Донбассе в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Так, по данным военной разведки потери боевиков в течение 2019 года составили:

  • необратимыми - 619 человек;
  • ранеными и травмированными - 939 человек;
  • вооружения и военной техники - 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил от начала суток четверга, 2 января, не зафиксировано ни одного обстрела.

В результате обстрелов вчера, 1 января, один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения.

Также РБК-Украина писало, что на участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками возле блокпоста. Технику повесили на электроопоре.

На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины" На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения
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