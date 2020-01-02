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На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины"

Новости » Общество     02.01.2020 - 07:18
На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

А за прошедшие сутки зафиксировали три обстрела, один военный ранен

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил от начала суток четверга, 2 января, не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом передает пресс-центр ООС.

Однако за прошедшие сутки, 1 января, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Все обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", - отметили в ООС.

В результате обстрелов вчера, 1 января, один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения.

На Донбассе с начала суток соблюдается режим &quot;тишины&quot;На Донбассе с начала суток соблюдается режим &quot;тишины&quot;

Напомним, на участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками возле блокпоста. Технику повесили на электроопоре.

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