ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків в 2019 році

Новини » Політика     02.01.2020 - 11:59
У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків в 2019 році
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Бойовики втратили понад 600 осіб

У штабі операції Об'єднаних сил розповіли, які втрати понесли підконтрольні Росії бойовики на Донбасі у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Так, за даними військової розвідки втрати бойовиків протягом 2019 року склали:

  • незворотними - 619 осіб;
  • пораненими та травмованими - 939 осіб;
  • озброєння і військової техніки - 110 одиниць.

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання по відбиттю і стримуванню збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби четверга, 2 січня, не зафіксовано жодного обстрілу.

Внаслідок обстрілів вчора, 1 січня, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Також РБК-Україна писало, що на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру та антену, встановлені бойовиками біля блокпоста. Техніку почепили на електроопорі.

На Донбасі з початку доби дотримується режим "тиші" На Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення
Новини України бойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся