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На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения

Новости » Происшествия     01.01.2020 - 18:12
На Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики дважды нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оба обстрела были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 31 декабря на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины.

Кроме того, в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.

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