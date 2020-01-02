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В Золотом на участках разведения боевики установили камеру, - ОБСЕ

Новости » Общество     02.01.2020 - 06:12
В Золотом на участках разведения боевики установили камеру, - ОБСЕ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также наблюдатели заметили установленную антенну

На участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине.

Камеру и антенну обнаружили возле блокпоста оккупационных вооруженных формирований. Технику повесили на электроопоре.

"В пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольное правительству, 60 км на запад от Луганска) члены патруля миссии впервые видели направленную на север камеру и антенну, установленные на опоре линии электропередачи примерно в 150 м на северо-восток от блокпоста вооруженных формирований", - указано в отчете.

СММ также зафиксировала на южном краю участка разведения трех членов вооруженных формирований РФ, которые носили нарукавные повязки СЦКК. На участке разведения в Станице Луганской также обнаружили боевиков с такими повязками.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК заявила про ограничение боевиками свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ на Донбассе. Это нарушает работу ОБСЕ, поскольку мандат СММ предусматривает свободный и защищенный доступ представителей по всей территории Украины.

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