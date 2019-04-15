Трамп отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро

Президент США Дональд Трамп отреагировал на пожар в Соборе Богоматери в Париже и заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро. Об этом он написал в Twitter.

"Так ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Нужно действовать быстро", - написал он.

Напомним, сегодня в Париже загорелся Собор Богоматери. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

РБК-Украина опубликовала фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

Отметим, собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

РБК-Украина писало, что в результате пожара в торговом центре в Бангкоке (Таиланд) погибли три человека и ранены по меньшей мере восемь человек.