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Трамп отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 20:58
Трамп отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро

Президент США Дональд Трамп отреагировал на пожар в Соборе Богоматери в Париже и заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро. Об этом он написал в Twitter.

"Так ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Нужно действовать быстро", - написал он.

Напомним, сегодня в  Париже загорелся Собор Богоматери. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

РБК-Украина опубликовала фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

Отметим, собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

РБК-Украина писало, что в результате пожара в торговом центре в Бангкоке (Таиланд) погибли три человека и ранены по меньшей мере восемь человек.

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