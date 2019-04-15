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Шпиль Нотр-Дам де Парі обвалився через пожежу

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 21:06
Шпиль Нотр-Дам де Парі обвалився через пожежу
Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/RemyBuisine)

Макрон відправиться на місце пожежі Нотр-Дам де Парі

Через пожежу в Соборі Паризької Богоматері звалився шпиль. Про це повідомляє Le Figaro.

Повідомляється, президент Франції Еммануель Макрон відправиться на місце пожежі Нотр-Дам де Парі.

Нагадаємо, що загорівся Собор Паризької Богоматері. Вогонь охопив всю будівлю. За деякими даними, пожежа могла початися на будівельних лісах.

Відзначимо, що через пожежу також впав дах будівлі Нотр-Дам де Парі. Пожежні повідомили, що пожежа сталася через роботу з реставрації будівлі. Раніше повідомлялося, що собор останнім часом перебував на реставрації, біля стін будівлі були встановлені будівельні риштування. Як писала Le Parisien, у квітні будівельники вели роботи на даху будівлі, намагаючись відновити історичний вигляд шпиля.

Правоохоронці повідомляють, що постраждалих і загиблих немає. З острова Сіте евакуювали людей.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко. РБК-Украина опублікувала фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті пожежі в торговому центрі в Бангкоку (Таїланд) загинули три людини і поранені щонайменше вісім людей.

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