Шпионил за позициями Сил обороны на востоке: СБУ разоблачила вражеского информатора
Правоохранители сорвали попытку ФСБ получить секретные данные о перемещении и позиции ВСУ в Сумской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Во время спецоперации в Сумах был задержан 22-летний местный житель, который шпионил за украинскими военными на передовой.
Вражеский информатор пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, артиллерийских огневых позиций и маршруты передвижения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.
Как действовал шпион
Молодой человек попал в поле зрения "управления ФСБ по Республике Крым", ища "легкие заработки" через Телеграмм-каналы. Его инструкции сначала касались Конотопского района Сумщины, где он установил скрытую видеокамеру с удаленным доступом.
С помощью камеры враг планировал онлайн-наблюдение за авиаударами по колоннам украинских войск, которые двигались на передовую. Позже ФСБ направила своего приспешника в Днепропетровскую область для шпионажа за перемещением украинских войск.
СБУ сорвала планы оккупантов и задержала информатора. Во время обыска изъяты смартфоны с несколькими сим-картами для конспиративной связи с ФСБ.
Сейчас шпион находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Фото: сорвана шпионская операция ФСБ в Сумской и Днепропетровской областях (СБУ)
СБУ постоянно разоблачает шпионов ФСБ
Так, двое несовершеннолетних планировали устроить теракт во Львове, установив взрывчатку возле дома военного. Сотрудники СБУ задержали исполнителей "на горячем", когда они заложили СВП на входе в таунхаус.
Недавно в Запорожье задержали агента РФ, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины. Им оказался 28-летний выпускник колледжа.
Также в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители в Киеве и Одессе задержали агентов российской разведки, которые должны были передавать врагу координаты для новых ударов.