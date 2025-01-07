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Шпигували за відомими волонтерами й посадовцями. СБУ викрила мережу агентів ФСБ

Вівторок 07 січня 2025 11:51
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Шпигували за відомими волонтерами й посадовцями. СБУ викрила мережу агентів ФСБ Фото: СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами й посадовцями (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала мережу агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка шпигувала за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій у Києві, Дніпрі та Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось

Для встановлення адреси перебування, номерів авто й маршруту руху волонтерів й посадовців міжнародних організацій російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. Останній залучив до справи ще декількох спільників з трьох регіонів України.

"За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за "об'єктами", у тому числі з використанням оптичних приладів. Так, наприклад, резидент агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів", - додає СБУ.

Після цього узагальнювалась інформація від усіх учасників агентурної мережі й єдиним "звітом" направлялась російському куратору.

Фото: СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами й посадовцями (t.me/SBUkr)

СБУ, своєю чергою, своєчасно затримала у Києві керівника мережі і його спільників.

"Під час документування злочинної діяльності фігурантів встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України", - пише СБУ.

Під час обшуків були вилучені 15 мобільних телефонів, які зрадники використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Зокрема було вилучено оптику й флешносії.

Що загрожує

Зрадникам було повідомлено про за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно було винесено вирок зраднику, який коригував ракетно-бомбові удари по Запоріжжю.

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