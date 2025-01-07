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Шпионили за известными волонтерами и чиновниками. СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ

Вторник 07 января 2025 11:51
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Шпионили за известными волонтерами и чиновниками. СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ Фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые шпионили за волонтерами и чиновниками (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала сеть агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая шпионила за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Киеве, Днепре и Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Для установления адреса пребывания, номеров авто и маршрута движения волонтеров и должностных лиц международных организаций российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката. Последний привлек к делу еще нескольких сообщников из трех регионов Украины.

"По указанию оккупантов фигуранты скрыто следили за "объектами", в том числе с использованием оптических приборов. Так, например, резидент агентурной группы периодически обустраивал "наблюдательные пункты" с биноклем на крышах домов напротив офисов должностных лиц международных организаций и волонтеров", - добавляет СБУ.

После этого обобщалась информация от всех участников агентурной сети и единым "отчетом" направлялась российскому куратору.

Фото: СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые шпионили за волонтерами и чиновниками (t.me/SBUkr)

СБУ, в свою очередь, своевременно задержала в Киеве руководителя сети и его сообщников.

"Во время документирования преступной деятельности фигурантов установлено, что они также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины", - пишет СБУ.

Во время обысков были изъяты 15 мобильных телефонов, которые предатели использовали для конспиративной связи с оккупантами. В частности была изъята оптика и флэшносии.

Что грозит

Предателям было сообщено о по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Им грозит пожизненное.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно был вынесен приговор предателю, который корректировал ракетно-бомбовые удары по Запорожью.

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