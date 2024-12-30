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Коригував удари по Запоріжжю: в Україні засудили агента ГРУ до 15 років ув'язнення

Понеділок 30 грудня 2024 13:43
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Коригував удари по Запоріжжю: в Україні засудили агента ГРУ до 15 років ув'язнення Ілюстративне фото: в Україні засудили агента ГРУ до 15 років ув'язнення (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Ніна Єланська

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років ув’язнення засуджено агента російського ГРУ, який коригував ракетно-бомбові удари по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що злочинця затримали у січні 2024 року під час підготовки нових атак на стратегічні об’єкти міста.

Відомо, що російські куратори ставили перед агентом завдання виявити місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для української армії. Також він збирав дані про розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, щоб допомогти російським військовим обходити українську ППО.

Зазначається, що для отримання доступу до оборонних секретів зловмисник планував влаштуватися на роботу до одного з підприємств військової промисловості Запоріжжя.

Як встановило слідство, агент використовував систему зашифрованого зв’язку, розроблену кадровим військовим-шифрувальником міноборони РФ. Для збору інформації він користувався особистими зв’язками та фіксував об’єкти на камеру свого мобільного.

Зрадник виявився колишнім співробітником розформованої міліції. В СБУ додали, що росіяни завербували його дистанційно через знайомого - посадовця міноборони РФ, з яким вони навчалися разом.

Співробітники Служби безпеки заздалегідь викрила його злочинні наміри та задокументувала діяльність, що дозволило оперативно затримати агента за місцем проживання.

Суд визнав його винним у скоєнні державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Коригував удари по Запоріжжю: в Україні засудили агента ГРУ до 15 років ув'язнення

Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)

Раніше ми повідомляли, що в Україні засудили зрадницю, яка знімала наслідки "прильотів" для росЗМІ.

Також СБУ та ДБР нещодавно викрили чергового колаборанта, який охороняв російські катівні під час окупації Херсону.

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