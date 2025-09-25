ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шпигувала за ЗСУ на одному з найважливіших напрямків фронту: СБУ затримала агентку РФ

Четвер 25 вересня 2025 10:36
UA EN RU
Шпигувала за ЗСУ на одному з найважливіших напрямків фронту: СБУ затримала агентку РФ Фото ілюстративне: СБУ затримала агентку РФ (facebook com SecurSerUkraine
Автор: Ірина Глухова

СБУ затримала російську агентку у Харківській області, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на одному з найважливіших напрямків фронту - Ізюмському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За інформацією СБУ, росіяни планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.

Деталі справи

Як встановило розслідування, 23-річна місцева мешканка, яка раніше потрапила у поле зору ворога під час тимчасової окупації громади, відновила контакти з російськими спецслужбами у травні цього року.

В обмін на "легкі заробітки" жінка отримала завдання збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.

"Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони", - розповіли у відомстві.

Під час затримання СБУ вилучила смартфон із скріншотами гугл-карт, де агентка позначала потенційні "цілі" для атак рашистів.

Що загрожує

Правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Агентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шпигувала за ЗСУ на одному з найважливіших напрямків фронту: СБУ затримала агентку РФФото: на Харківщині затримано агентку РФ (t.me/SBUkr)

Інші викриття російських агентів

Нагадаємо, нещодавно у Донецькій області СБУ затримала агента ФСБ. Він збирав координати українських військових поблизу Костянтинівки, щоб підготувати наступальні дії окупантів.

Раніше контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ на Покровському напрямку для підготовки ворожого наступу з використанням авіабомб і артилерії.

Вчора стало відомо про затримання медбрата лікарні, який працював на російські спецслужби та коригував удари по Херсону та його околицям. Медику загрожує до 12 років тюрми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Харків
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"