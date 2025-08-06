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Допомагав росіянам прориватися до Покровська: СБУ зірвала ворожий план

Середа 06 серпня 2025 11:27
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Допомагав росіянам прориватися до Покровська: СБУ зірвала ворожий план Фото: СБУ затримала агента РФ, який допомагав ворогу прориватися до Покровська (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ на Покровському напрямку для підготовки ворожого наступу з використанням авіабомб і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як проінформували в СБУ, основним завданням агента було обходити Покровськ і навколишні території, фіксуючи на фото українські позиції.

Ворог найбільше цікавився координатами укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів боєприпасів Сил оборони.

Повертаючись додому після розвідвилазок, фігурант узагальнював зібрані дані в агентурний "звіт" для окупантів.

СБУ вчасно викрила його. Ворожим агентом виявився 34-річний електрик із сусіднього Мирнограда, який чекав на повну окупацію регіону.

За даними слідства, завербував його однокласник, що воює на боці Росії на сході України. Правоохоронці задокументували контакти агента зі "зв’язковим" ГРУ та затримали його, одночасно убезпечивши позиції оборонців Покровська.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, де він координував свої дії з ворогом.

Слідчі оголосили фігурантові підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Допомагав росіянам прориватися до Покровська: СБУ зірвала ворожий план

Бої за Покровськ

Нагадаємо, нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

А 29 липня в мережі з’явилися геолокаційні відеозаписи, які підтверджують нещодавнє просування українських військ у північній частині Лисівки, що розташована на південний схід від Покровська.

Водночас на Покровському напрямку противник також здійснював наступальні дії.

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Служба безпеки України Покровськ Донецька область
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