Допомагав готувати наступ на Костянтинівку: СБУ затримала російського агента

У Донецькій області співробітники СБУ затримали ще одного агента ФСБ. Він збирав координати українських військових поблизу Костянтинівки, щоб підготувати наступальні дії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Агенту ФСБ оголошено підозру за статтею державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Чоловіка взято під варту без права застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Військова контррозвідка СБУ затримала російського "крота" і провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За даними відомства, серед потенційних "цілей" ворога були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії. Для конспірації агент користувався трьома різними смартфонами.

"За інструкцією окупантів фігурант обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників та позначав їхні локації на гугл-картах", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що затриманий - 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства. Він самостійно шукав контактів із російськими спецслужбами у Telegram-каналах і передавав інформацію через анонімний чат.

Отримані геолокації ворог планував використовувати для ударів безпілотниками "Рубікон" з подальшим проривом штурмових груп у напрямку міста.

За даними слідства, головним завданням чоловіка було виявлення позицій підрозділів Сил оборони, які стримують атаки армії РФ та завдають їй контрударів.

Інші викриття російських агентів

Раніше контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки, який збирав дані про позиції ЗСУ на Покровському напрямку для підготовки ворожого наступу з використанням авіабомб і артилерії.

Також Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

Крім того, було викрито та затримано 40-річного працівника хімзаводу, який на замовлення ФСБ "наводив" ракети на об’єкти Сил оборони.