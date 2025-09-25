Шпионила за ВСУ на одном из важнейших направлений фронта: СБУ задержала агента РФ
СБУ задержала российского агента в Харьковской области, которая шпионила за позициями Сил обороны на одном из важнейших направлений фронта - Изюмском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По информации СБУ, россияне планировали использовать информацию от этой корректировщицы для подготовки наступательных операций и прорыва линии боевого соприкосновения.
Детали дела
Как установило расследование, 23-летняя местная жительница, которая ранее попала в поле зрения врага во время временной оккупации громады, возобновила контакты с российскими спецслужбами в мае этого года.
В обмен на "легкие заработки" женщина получила задание собирать данные о пунктах базирования украинских войск вблизи передовой.
"Для этого фигурантка обходила местность и пыталась скрыто фиксировать объекты, в которых, по ее мнению, дислоцировались подразделения Сил обороны", - рассказали в ведомстве.
Во время задержания СБУ изъяла смартфон со скриншотами гугл-карт, где агент обозначала потенциальные "цели" для атак рашистов.
Что грозит
Правоохранители сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).
Агент находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Фото: на Харьковщине задержан агент РФ (t.me/SBUkr)
Другие разоблачения российских агентов
Напомним, недавно в Донецкой области СБУ задержала агента ФСБ. Он собирал координаты украинских военных вблизи Константиновки, чтобы подготовить наступательные действия оккупантов.
Ранее контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.
Вчера стало известно озадержании медбрата больницы, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по Херсону и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.