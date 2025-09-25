ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шпионила за ВСУ на одном из важнейших направлений фронта: СБУ задержала агента РФ

Четверг 25 сентября 2025 10:36
UA EN RU
Шпионила за ВСУ на одном из важнейших направлений фронта: СБУ задержала агента РФ Фото иллюстративное: СБУ задержала агента РФ (facebook com SecurSerUkraine
Автор: Ірина Глухова

СБУ задержала российского агента в Харьковской области, которая шпионила за позициями Сил обороны на одном из важнейших направлений фронта - Изюмском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По информации СБУ, россияне планировали использовать информацию от этой корректировщицы для подготовки наступательных операций и прорыва линии боевого соприкосновения.

Детали дела

Как установило расследование, 23-летняя местная жительница, которая ранее попала в поле зрения врага во время временной оккупации громады, возобновила контакты с российскими спецслужбами в мае этого года.

В обмен на "легкие заработки" женщина получила задание собирать данные о пунктах базирования украинских войск вблизи передовой.

"Для этого фигурантка обходила местность и пыталась скрыто фиксировать объекты, в которых, по ее мнению, дислоцировались подразделения Сил обороны", - рассказали в ведомстве.

Во время задержания СБУ изъяла смартфон со скриншотами гугл-карт, где агент обозначала потенциальные "цели" для атак рашистов.

Что грозит

Правоохранители сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Агент находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Шпионила за ВСУ на одном из важнейших направлений фронта: СБУ задержала агента РФФото: на Харьковщине задержан агент РФ (t.me/SBUkr)

Другие разоблачения российских агентов

Напомним, недавно в Донецкой области СБУ задержала агента ФСБ. Он собирал координаты украинских военных вблизи Константиновки, чтобы подготовить наступательные действия оккупантов.

Ранее контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.

Вчера стало известно озадержании медбрата больницы, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по Херсону и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Харьков
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"