Шпионила за ВСУ на одном из важнейших направлений фронта: СБУ задержала агента РФ

СБУ задержала российского агента в Харьковской области, которая шпионила за позициями Сил обороны на одном из важнейших направлений фронта - Изюмском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

По информации СБУ, россияне планировали использовать информацию от этой корректировщицы для подготовки наступательных операций и прорыва линии боевого соприкосновения.

Детали дела

Как установило расследование, 23-летняя местная жительница, которая ранее попала в поле зрения врага во время временной оккупации громады, возобновила контакты с российскими спецслужбами в мае этого года.

В обмен на "легкие заработки" женщина получила задание собирать данные о пунктах базирования украинских войск вблизи передовой.

"Для этого фигурантка обходила местность и пыталась скрыто фиксировать объекты, в которых, по ее мнению, дислоцировались подразделения Сил обороны", - рассказали в ведомстве.

Во время задержания СБУ изъяла смартфон со скриншотами гугл-карт, где агент обозначала потенциальные "цели" для атак рашистов.

Что грозит

Правоохранители сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Агент находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: на Харьковщине задержан агент РФ (t.me/SBUkr)