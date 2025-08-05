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Шовковський видав цитату Кличка перед матчем з "Пафосом"

Олександр Шовковський (фото: fcdynamo.com)
Автор: Катерина Урсатій

Наставник київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився думками щодо результатів жеребкування плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Коментар головного тренера "біло-синіх" повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт столичного клубу.

Шовковський про жереб Ліги чемпіонів

Нагадаємо, 4 серпня відбулося жеребкування четвертого відбіркового раунду головного турніру Європи. Стали відомі ймовірні опоненти "Динамо", якщо команда пройде кіпрський "Пафос" у третьому раунді.

Реагуючи на підсумки жереба, 50-річний фахівець процитував крилату фразу мера Києва Віталія Кличка про "завтрашній день", наголошуючи на важливості поточних подій.

"Зі свого боку можу сказати, що готуватися треба, і головне - те, що відбувається зараз, сьогодні, а також у найближчі дні. Безумовно, треба дивитися в майбутнє. Як кажуть, не кожен може дивитися в завтрашній день. Але треба поступово йти до своєї мети. Наша мета - це гра з "Пафосом", – підкреслив Шовковський.

Зазначимо, що у разі перемоги над кіпрською командою, "біло-сині" можуть зіграти проти сильного опонента - переможця пари польського "Леха" та сербської "Црвеної Звезди".

Плейоф заплановане на 19/20 і 26/27 серпня. Команди, які переможуть на цій стадії, вийдуть до групового етапу Ліги чемпіонів. Ті, хто зазнає поразки, продовжать виступ у Лізі Європи.

А перший поєдинок третього кваліфікаційного етапу Ліги Чемпіонів між київським "Динамо" та кіпрським "Пафосом" відбудеться вже сьогодні, 5 серпня. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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