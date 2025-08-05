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"Динамо" – "Пафос: хто фаворит та де дивитися поєдинок Ліги чемпіонів сьогодні

Люблін, Вівторок 05 серпня 2025 09:58
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"Динамо" – "Пафос: хто фаворит та де дивитися поєдинок Ліги чемпіонів сьогодні Фото: Сьогодні "Динамо" стартує в третьому раунді кваліфікації ЛЧ (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 5 серпня, київське "Динамо" зіграє з кіпрським "Пафосом" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Хто фаворит поєдинку та де дивитися гру – підкаже РБК-Україна.

Деталі матчу

Поєдинок відбудеться у польському місті Люблін на міській арені. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Суперників на полі розсудить 37-річний швейцарець Сандро Шерер. Єврокубкові шляхи цього арбітра та "Динамо" вже перетиналися. 21 серпня минулого року він був головним арбітром матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів киян з австрійським "Зальцбургом". Той поєдинок завершився поразкою "біло-синіх" – 0:2.

Кого вважають фаворитом

Аналітики букмекерських контор у майбутній зустрічі вбачають фаворитом "Динамо".

Ставки на перемогу чемпіона України приймають з коефіцієнтом у діапазоні – 1,76-1,78. Нічию оцінюють у 3,70-3,75, виграш острів'ян – у 4,90.

На прохід команд до наступного етапу кваліфікації єврокубка букмекери також віддають перевагу "Динамо" (1,52). Шанси "Пафоса" оцінюють в коефіцієнт 2,53.

Де і як дивитися гру

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа "Київстар ТБ" без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Також матч в прямому ефірі покаже телеканал 2+2.

Раніше ми повідомили, що "Динамо" отримало потенційних суперників за вихід до основного раунду ЛЧ.

Також розповіли проте, як "Пафос" перед грою з "Динамо" підписав легендарного капітана збірної Бразилії.

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