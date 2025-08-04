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Важкі перемоги "Динамо" й "Шахтаря" та сенсація від "Кудрівки": усі голи та топ-моменти 1 туру УПЛ

Понеділок 04 серпня 2025 19:58
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Важкі перемоги "Динамо" й "Шахтаря" та сенсація від "Кудрівки": усі голи та топ-моменти 1 туру УПЛ Фото: "Динамо" стартувало з перемоги над "Вересом" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Перший тур нового сезону української Прем'єр-ліги дав надію на те, що турнір вийде цікавим, принаймні – не гіршим ніж попередній. Новачки еліти переконливо дали зрозуміти, що перед авторитетами пасувати не будуть. І лідери відчули це вже з самого старту.

Про головні події перших ігрових днів – в огляді РБК-Україна.

Важче, ніж у Європі

Лідери вітчизняного футболу підійшли до старту, вже маючи за плечами поєдинки в континентальних змаганнях. І там, судячи з результатів, їм було легше, ніж удома.

Не будемо, зважаючи на рівень суперників, тут говорити про "Динамо" та "Полісся", хоча в останніх певні проблеми виниклі і з командою з Андорри. А от "Шахтар" на фоні "Епіцентра" був не таким переконливим, як у двох протистояннях з турецьким "Бешикташем".

Головна сенсація туру – переконлива перемога новачка "Кудрівки" над віце-чемпіоном "Олександрією". Втім, що зараз являють собою олександріці насправді і на які досягнення можуть претендувати – ще та загадка. Тому з висновками не варто поспішати.

Дочекаємось хоча б другого туру, де "Кудрівка" зустрінеться з "Зорею", "Олександрія" з "Оболонню", "Динамо" з "Рухом", а "Шахтар" – з "Карпатами". Ясності, в будь-якому випадку, стане трохи більше.

Відеоогляди матчів

"Колос" – "Кривбас" – 2:1

Голи: Бурда, 15, Теллес, 71 – Каменський, 90

"Рух" – "Полтава" – 2:1

Голи: Місюра, 11 (автогол), Роман, 86 – Марусич, 17 (пенальті)

Вилучення: Шаповалова ("П"), 70

"Верес" – "Динамо" – 0:1

Гол: Шапаренко, 14

"Зоря" – ЛНЗ – 0:0

"Кудрівка" – "Олександрія" – 3:1

Голи: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 – Яшков, 27 (автогол)

Вилучення: Ковалець ("О"), 76, Кампуш ("О"), 87

"Епіцентр" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Еліас, 79

"Карпати" – "Полісся" – 0:2

Голи: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Філіппов ("П"), 89

"Металіст 1925" – "Оболонь" – 0:0

У стартовому турі перемоги, а з ними й по три бали до турнірної таблиці, здобули шість команд. Це – "Кудрівка" (різниця м'ячів – 3-1), "Полісся" (2-0), "Колос" (2-1), "Рух" (2-1), "Динамо" (1-0) та "Шахтар" (1-0).

Раніше розповіли з ким та коли зіграють "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" в наступних раундах єврокубків.

Також читайте про те, як Україна зробила ривок у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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