Шовковский выдал цитату Кличко перед матчем с "Пафосом"

Шовковский о жеребьевке Лиги чемпионов

Напомним, 4 августа состоялась жеребьевка четвертого отборочного раунда главного турнира Европы. Стали известны вероятные оппоненты "Динамо", если команда пройдет кипрский "Пафос" в третьем раунде.

Реагируя на итоги жребия, 50-летний специалист процитировал крылатую фразу мэра Киева Виталия Кличко о "завтрашнем дне", подчеркивая важность текущих событий.

"Со своей стороны могу сказать, что готовиться надо, и главное - то, что происходит сейчас, сегодня, а также в ближайшие дни. Безусловно, надо смотреть в будущее. Как говорят, не каждый может смотреть в завтрашний день. Но надо постепенно идти к своей цели. Наша цель - это игра с "Пафосом", - подчеркнул Шовковский.

Отметим, что в случае победы над кипрской командой, "бело-синие" могут сыграть против сильного оппонента - победителя пары польского "Леха" и сербской "Црвеной Звезды".

Плей-офф запланирован на 19/20 и 26/27 августа. Команды, которые победят на этой стадии, выйдут в групповой этап Лиги чемпионов. Те, кто потерпит поражение, продолжат выступление в Лиге Европы.

А первый поединок третьего квалификационного этапа Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и кипрским "Пафосом" состоится уже сегодня, 5 августа. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.