Шостка та район у Сумській області знеструмлені після російського удару

Російські атаки на енергооб'єкти України

Після майже піврічної паузи Росія відновила удари по енергетичних об’єктах України. У Кремлі відкрито заявляють про намір продовжувати атаки саме на енергетичну інфраструктуру.

В ніч на 8 вересня під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки.

Перед тим у місті Кременчук (Полтавська область) внаслідок ударів російськими дронами частково зникла електроенергія.

Також у Сумах та частині Сумського району через російський удар по критичній інфраструктурі сталося знеструмлення.

Наскільки великі ризики енергокризи взимку - читайте у матеріалі РБК Україна.