ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Десятки вибухів і знеструмлення: РФ обстріляла "Шахедами" Кременчук

Кременчук, Неділя 07 вересня 2025 04:29
UA EN RU
Десятки вибухів і знеструмлення: РФ обстріляла "Шахедами" Кременчук Ілюстративне фото: у Кременчуку стався частковий блекаут (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Кременчук (Полтавська область) внаслідок ударів російськими дронами частково зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

За його словами, у місті пролунали десятки вибухів.

"У частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням", - написав мер.

Малецький додав, що всі служби працюють на місцях ударів, а інформацію про наслідки оприлюднить Обласна військова адміністрація.

Масована російська атака

Російські загарбники масовано обстрілюють Україну дронами і ракетами.

Зокрема, ворог двічі атакував Дніпро.

Також росіяни вдарили "Шахедами" і балістичними ракетами по Кривому Рогу.

Крім того, масовано атаковано дронами Київ. Є влучання у житлові будинки й автомобілі.

Детальніше про обстріл столиці та наслідки влучань, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії