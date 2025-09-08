Шостка и район в Сумской области обесточены после российского удара

Российские атаки на энергообъекты Украины

После почти полугодовой паузы Россия возобновила удары по энергетическим объектам Украины. В Кремле открыто заявляют о намерении продолжать атаки именно на энергетическую инфраструктуру.

В ночь на 8 сентября под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Сейчас спасатели и энергетики ликвидируют последствия.

Перед тем в городе Кременчуг (Полтавская область) в результате ударов российскими дронами частично исчезла электроэнергия.

Также в Сумах и части Сумского района из-за российского удара по критической инфраструктуре произошло обесточивание.

Насколько велики риски энергокризиса зимой - читайте в материале РБК Украина.