Шостка и громада без света из-за множества прилетов по энергетике

Шостка и 38 населенных пунктов Шосткинской громады находится без света и воды из-за многочисленных атак российских оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Шостки Николая Ногу.

По словам мэра, оккупанты ночью нанесли удары по территории Шосткинской громады и продолжили бить туда днем. Обстрелы до сих пор продолжаются, повреждены энергетические объекты.

"Город Шостка и 38 населенных пунктов громады без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады! Открыты пункты несокрушимости! Больницы работают на генераторах. Вода подается тоже на альтернативных источниках энергии", - написал он.

Мэр также отметил, что убытки и потери от российских терактов уточняются. Жителей общины призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.