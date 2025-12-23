Шостка частково залишилась без світла і тепла після масованого удару РФ

23 грудня російські безпілотники зруйнували об’єкт критичної інфраструктури у Шостці Сумської області. Значна частина міста залишилася без електрики та тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.
За його словами, російські війська сьогодні у вівторок, 23 грудня, атакували місто Шостка Сумської області ударними безпілотниками.
"Зруйновано обʼєкт критичної інфраструктури. Значна частина абонентів залишилися без електроенергії та опалення", - розповів він.
Як додав мер, комунальні підприємства та медичні заклади переведені на резервне енергопостачання.
Наразі у місті працюють аварійно-відновлювальні бригади. Інформація щодо масштабів руйнувань, збитків і можливих втрат уточнюється.
У ніч проти 23 грудня Росія завдає масованого удару по Україні. Сотні дронів-камікадзе з півночі атакували майже всі регіони країни, а ближче до ранку дісталися західних областей - під ударами опинилися Житомир, Рівне, Тернопільщина, Буковина, Івано-Франківщина та інші.
Окрім цього, окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників і з акваторії моря. Після 7:00 ранку до атаки долучилися кілька винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", ще кілька літаків злетіли близько 8:30.
Під час цієї атаки основний акцент був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Раніше голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про атаку на цивільну інфраструктуру Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали.
Тим часом вчора президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".