Шостка частково залишилась без світла і тепла після масованого удару РФ

Масована атака на Україну 23 грудня

У ніч проти 23 грудня Росія завдає масованого удару по Україні. Сотні дронів-камікадзе з півночі атакували майже всі регіони країни, а ближче до ранку дісталися західних областей - під ударами опинилися Житомир, Рівне, Тернопільщина, Буковина, Івано-Франківщина та інші.

Окрім цього, окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників і з акваторії моря. Після 7:00 ранку до атаки долучилися кілька винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", ще кілька літаків злетіли близько 8:30.

Під час цієї атаки основний акцент був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Раніше голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про атаку на цивільну інфраструктуру Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали.

Тим часом вчора президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".