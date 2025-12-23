Шостка частично осталась без света и тепла после массированного удара РФ

Массированная атака на Украину 23 декабря

В ночь на 23 декабря Россия наносит массированный удар по Украине. Сотни дронов-камикадзе с севера атаковали почти все регионы страны, а ближе к утру добрались до западных областей - под ударами оказались Житомир, Ровно, Тернопольщина, Буковина, Ивано-Франковщина и другие.

Кроме этого, оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков и из акватории моря. После 7:00 утра к атаке присоединились несколько истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", еще несколько самолетов взлетели около 8:30.

Во время этой атаки основной акцент был направлен на объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщал об атаке на гражданскую инфраструктуру Шосткинщины. Также есть попадания на Конотопщине. Предварительно, люди не пострадали.

Между тем вчера президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".