РФ масовано вдарила дронами по прикордонню Сумщини: у регіоні перебої зі світлом

Сумська область, Вівторок 23 грудня 2025 05:05
РФ масовано вдарила дронами по прикордонню Сумщини: у регіоні перебої зі світлом Фото: блекаут у місті (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Сумській області перебої з електрикою внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Цієї ночі північ Сумщини під масованими атаками ворожих безпілотників, повідомив Олег Григоров.

За його даними, російські дрони атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині.
Також є влучання на Конотопщині.

Попередньо, люди не постраждали.

В атакованих районах спостерігаються перебої з електропостачанням.

Атаки на Сумську область

Раніше РБК-Україна писало, що в Інституті вивчення війни (ISW) розкрили мету атак РФ на прикордонні райони Сумщини й Харківщини.

За даними аналітиків, арміяр РФ проводить так звану "нову кампанію когнітивної війни" в Сумській та Харківській областях для того, щоб створити враження руйнування української лінії фронту. Росія намагається посилити позиції на тлі можливих мирних переговорів із Заходом.

Раніше в інформаційному просторі ширилися повідомлення про ймовірне проривання російських військ через державний кордон у Сумській області та їхнє просування до села Грабовське.

Також заявлялося, що окупанти могли примусово вивезти понад пів сотні місцевих жителів до Росії нібито для проведення "фільтраційних заходів", а також рухатися в напрямку інших населених пунктів.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 цивільних мешканців села Грабовське на Сумщині. За його словами, людей утримували без можливості зв’язку та в неналежних умовах, а вже 20 грудня примусово перевезли на територію РФ.

