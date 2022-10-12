Шостий "Рамштайн". Чого чекати від зустрічі України з союзниками

Сьогодні, 12 жовтня 2022 року, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Шоста зустріч пройде після наймасштабніших з початку російського вторгнення ракетних ударів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про майбутні контакти у форматі "Рамштайн".

Де пройде шостий "Рамштайн"

Сьогоднішня зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі (Бельгія) разом із самітом міністрів оборони країн-учасниць Північноатлантичного альянсу. Міністерство оборони США підтвердило, що її проведуть голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Вони приєднаються до міністрів оборони і головнокомандувачів з майже 50 країн світу, щоб обговорити війну Росії в Україні, що триває, і постійну тісну координацію для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", - додали в Пентагоні.

Зазначимо, саміт міністрів оборони країн НАТО пройде 12-13 жовтня. Вперше в якості запрошених гостей у ньому візьмуть участь представники Фінляндії та Швеції.

Чого чекати від сьогоднішньої зустрічі

Наприкінці вересня міністр оборони України Олексій Резніков та Остін обговорювали підготовку до сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн". Тоді український міністр анонсував добрі новини.

А 10 жовтня на тлі наймасштабніших ракетних атак з початку російського вторгнення він заявив, що тепер союзникам знадобиться менше слів, аби зрозуміти потреби України.

"На цьому фоні набагато простіше пояснювати, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед кошти ППО та ПРО. Наші фахівці довели свою майстерність, збивши майже половину ракет і дронів-камікадзе. Надавши силам оборони України більше засобів, можна знизити рівень загрози з повітря. Найближчими днями під час зустрічей у форматі "Рамштайну" і в штаб-квартирі НАТО буде потрібно менше слів", - зазначив він і додав, що російська сторона сама робить все, щоб максимально розширити список законних цілей для України.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт, анонсуючи зустріч "Рамштайн, натякнула, що контактна група спробує задовольнити українські запити. За її словами, союзники перебувають у постійному контакті з офіційним Києвом.

"Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме поступати від Сполучених Штатів, а також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він далі розвиватиметься", - додала вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що сьогодні обговорюватимуться першочергові потреби Збройних сил України. Однією з тем обговорень стануть постачання ППО.

"Системи ППО дуже важливі, оскільки багато ракет (в Україні, - ред.) були збиті системами ППО, які надали країни НАТО. Але були збиті не всі, тому є потреба у більш ефективному ППО. Це ми обговоримо... як забезпечити постачання цих систем якнайшвидше, як забезпечити навчання, як забезпечити боєкомплект для цих ППО", - наголосив він.

Питання вступу України до НАТО

Не виключено, що міністри оборони НАТО можуть обговорити заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу. За словами українського посла Наталії Галібаренко, всі країни-учасниці мають офіційно висловити свою позицію.

"Тепер це обговорення проходитиме вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях", - додала вона.

Перше обговорення мали пройти на рівні послів, друге - може пройти сьогодні у Брюсселі. Зазначимо, президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ після того, як Росія фактично незаконно анексувала території чотирьох регіонів.

Підсумки попереднього "Рамштайну"

Формат "Рамштайн" є міжнародною конференцією союзників України. Свою назву отримав після першої зустрічі, яка відбулася на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. На сьогодні серед учасників понад 50 країн НАТО та Європейського союзу, а також країни Африки та Азії. Зазвичай у день зустрічі вони оголошують про нові військові поставки та іншу допомогу.

За підсумками вересневої конференції у Німеччині американська сторона підтвердила виділення пакету на 675 млн доларів, до якого увійшли гаубиці, боєприпаси для HIMARS, бронеавтомобілі та патрони. Норвегія оголосила про передачу протитанкових ракет Hellfire. А Великобританія - понад 120 машин для перевезення спецтехніки.

Втім, усі деталі таких зустрічей не розкриваються. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, з п'ятої конференції все-таки вийшли з планом розробити трирівневу систему у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

"Ми зараз не можемо говорити про всі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО", - говорив він у вересні, зазначивши, що українські військові вже завершують навчання на сучасній німецькій ЗРК IRIS-T, а також очікуються поставки американських. систем NASAMS

Що обіцяють союзники

Про те, що Україна гостро потребує засобів захисту від повітряних атак, говорить остання розмова президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Прес-служба Білого дому підтвердила плани Вашингтона надавати подальшу підтримку.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Німеччина обіцяє поставку системи IRIS-T і загалом 100 танків з Греції та Словаччини. А також на тлі загроз східному флангу НАТО розглядає створення нової бронетанкової піхотної бригади для перекидання до Литви.

В Іспанії перші українські військовослужбовці почали проходити навчання тому, як поводитися з зенітно-ракетними комплексами Aspide. Це засіб ППО малої дальності, який застосовується проти літаків, вертольотів, дронів та ракет на висоті до 6 км.

А Литва, наприклад, виступає за те, щоб усі країни НАТО відкрили свої запаси зброї для України. На думку міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, сьогодні країни-союзники не можуть пояснювати свої відмови у постачанні зброї тим, що вона нібито надто технологічно складна.