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Посол розповіла, коли НАТО зможе обговорити заявку України на вступ в альянс

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Вівторок 04 жовтня 2022 15:28
Посол розповіла, коли НАТО зможе обговорити заявку України на вступ в альянс Фото: Посол розповіла коли НАТО зможе обговорити заявку України на вступ в альянс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Офіційна заявка України на вступ до НАТО змогла формалізувати діалог щодо майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в НАТО Наталії Галібаренко під час онлайн-брифінгу.

"Що стосується конкретного плану дій, то тут, звісно, мʼяч - на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію", - заявила Галібаренко.

Посол додала, що тепер дискусія щодо майбутнього членства в НАТО набула формалізованого характеру. Раніше це були неофіційні обговорення, які представники України вели у кулуарах, бо офіційно не порушувалось таке питання.

"Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях", - додала посол.

Вже одне з перших обговорень має відбутись на рівні послів. Не виключається, що друге обговорення відбуватиметься в рамках засідання міністрів оборони під час формату "Рамштайн" 12-13 жовтня. В листопаді планується засідання міністрів закордонних справ НАТО.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Як згодом стало відомо, в Сполучених Штатах Америки вважають, що вступ України до НАТО наразі "не на часі".

Щобільше, видання Politico пише, що заявка України про прискорений вступ до НАТО нібито "стала несподіванкою" для адміністрації президента США Джо Байдена.

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