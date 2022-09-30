Резніков обговорив з главою Пентагону "Рамштайн-6" та анонсував "хороші новини"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

Міністри під час розмови обговорили ситуацію на фронті, майбутню шосту зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" та посилення можливостей для забезпечення ЗСУ.

"Хороші новини будуть оголошені незабаром", - анонсував Резніков.

При цьому глава Пентагону підтвердив, що США не будуть визнавати так звані російські "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

"Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації нашої землі", - додав глава Міноборони.