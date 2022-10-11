Столтенберг розповів, що планують обговорити під час завтрашньої зустрічі "Рамштайн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу .

"Завтра до нас приєднається Резніков (міністр оборони України Олексій Резніков - ред.) і з ним ми обговоримо різні питання на засіданні контактної групи (мова про "Рамштайн" - ред.) та спільну вечерю. Разом ми обговоримо термінові потреби України", - заявив Столтенберг.

При цьому генсек НАТО деталізував, що однією з тем обговорень стане передача Україні систем ППО.

"Системи ППО дуже важливі, оскільки багато ракет були збиті системами ППО, які надали країни НАТО. Але не всі були збиті, тому є потреба в більш ефективному ППО. Це ми обговоримо з Резніковим. Як забезпечити постачання цих систем якнайшвидше, як забезпечити навчання, як забезпечити боєкомплект для цих ППО", - наголосив він.