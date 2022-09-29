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У США назвали дату нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

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Четвер 29 вересня 2022 20:44
У США назвали дату нової зустрічі у форматі "Рамштайн" Фото: у США назвали дату нової зустрічі у форматі "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наступна зустріч контактної групи з оборони України відбудеться вже 12 жовтня у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Джуліан Сміт, яку наводить "Голос Америки".

За її словами, зараз США та інші країни Заходу перебувають у постійному контакті з українським військово-політичним керівництвом для того, щоб знати всі потреби українських військових.

"Ми чітко і голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу", - відзначила Сміт.

Вона також додала, що сам процес надання допомоги Україні постійно розвивається.

"Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога (за підсумками зустрічі "Рамштайн" - ред.). Я можу сказати, що вона продовжуватиме поступати від Сполучених Штатів, а також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він далі розвиватиметься. Ми базуватимемо ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об'єднати ці два аспекти разом", - наголосила посол.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що ключовим предметом обговорень на минулій зустрічі у форматі “Рамштайн”, що відбулася 8 вересня, стало створення трирівневої системи у сфері ППО у нашій країні.

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