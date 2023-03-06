ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц заявив про свій оптимізм щодо відмови Китаю від постачання озброєнь РФ

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 06 березня 2023 03:45
Шольц заявив про свій оптимізм щодо відмови Китаю від постачання озброєнь РФ Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Китай отримав прохання відмовитися від постачання зброї Росії, і воно, скоріше, буде виконано.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

На Заході неодноразово заявляли про підозри, що Пекін має намір направити Москві летальну зброю.

"Ми попросили їх не постачати зброю до Росії, і я відносно оптимістичний, що в цьому випадку наше прохання буде виконане", - сказав він.

Нагадаємо, Китай все ще розглядає можливість передачі зброї РФ.

При цьому США пообіцяли відповідні наслідки санкцій, якщо Китай зважиться на такий крок.

Крім того, The Economist повідомляв, що Китай розлючений на Росію через витік переговорів про постачання зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф Шольц
NEWS
Україна тримає оборону в Бахмуті, можливість постачання зберігається, - Череватий
Україна тримає оборону в Бахмуті, можливість постачання зберігається, - Череватий
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним