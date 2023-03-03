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Китай розлючений на РФ через витік щодо переговорів про постачання зброї, - The Economist

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Китай, П'ятниця 03 березня 2023 21:51
Китай розлючений на РФ через витік щодо переговорів про постачання зброї, - The Economist Фото: Китай розлючений на РФ через витік щодо переговорів про постачання зброї (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Китай розлючений на Кремль через те, що їх дискусії щодо продажу зброї були підхоплені США та оприлюднені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За даними видання, Китай хотів, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в таємниці, адже він знає, що підтримка РФ підірвала б його претензію бути нейтральним посередником. А саме це Китай вказав в своєму "мирному плані", що був опублікований 24 лютого.

Крім того, оприлюднення китайської допомоги для Росії може ще більше отруїти відносини з Америкою та спровокувати негативну реакцію в Європі.

Нещодавно представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд та верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель попередили КНР, що летальна допомога перетне "червону лінію".

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході – у матеріалі РБК-Україна.

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