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Якщо Китай надасть зброю Росії, ми накладемо суворі санкції, - Байден

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Субота 25 лютого 2023 06:45
Якщо Китай надасть зброю Росії, ми накладемо суворі санкції, - Байден Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю американського президента Джо Байдена телеканалу ABC News.

"Я мав дуже відверту розмову із Сі Цзіньпіном з цього питання. І я зауважив йому: Це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні", - розповів політик.

Байден зазначив, що нагадав главі КНР, як сотні приватних компаній залишили російський ринок - від McDonald’s до Exxon, і так в усіх сферах.

"Я сказав: Якщо ви втягнетеся в таку саму жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі самі наслідки", - підкреслив президент США.

Водночас, за його словами, Сполучені Штати досі не бачили, щоб Китай передавав РФ летальну допомогу.

У відповідь на запитання, чи означатиме "червону лінію", якщо Китай передасть РФ зброю, Байден наголосив: "Ми накладемо суворі санкції на кожного, хто це зробить".

Нагадаємо, CNN пише, що Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.

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